Na madrugada de 29 de maio de 1914, o transatlântico canadense Empress of Ireland aguardava, parado, que o nevoeiro que assolava o Rio São Lourenço, entre a cidade de Quebec e o Oceano Atlântico, diminuísse de intensidade, a fim de seguir viagem rumo à Inglaterra, quando foi atingido por outro navio, o carvoeiro norueguês Storstad, e afundou quase que instantaneamente, matando 1014 dos seus 1477 ocupantes - a terceira pior tragédia da história da travessia do Atlântico Norte, só atrás dos naufrágios do Titanic e do Lusitânia. Entre as mais de 1000 vítimas daquela tragédia, estava um pequeno empresário inglês chamado Albert Mullins, que voltava para casa, após uma longa viagem de negócios.