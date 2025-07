Após 40 anos em aquário, tartaruga chega à Baía de Guanabara e preocupa Quase quatro meses atrás, no dia 11 de abril, uma tartaruga macho da espécie cabeçuda que havia passado 38 anos dentro de um aquário na cidade de Mendoza, na Argentina - onde passou a ser chamada de "Jorge" - foi devolvida ao mar, e para a alegria dos especialistas que tinham participado do seu processo de readaptação à vida marinha, logo retomou os hábitos normais da sua espécie. Entre eles, o de migrar para a costa brasileira, local de origem daquele animal, que já somava cerca de 60 anos de idade, sendo os últimos 40 deles em cativeiro - um caso inédito de reintrodução bem-sucedida na natureza, após tanto tempo privado do seu habitat natural. Veja o texto completo de Histórias do Mar