Por que cruzeiros marítimos estão proibindo patinhos de borracha nos navios Tudo começou em 2019, quando uma menina americana pediu para levar um brinquedo no cruzeiro que faria com a família pelo Caribe. E a mãe consentiu. Só que, em vez de um brinquedo, aquela menina levou 50 deles. E todos iguais: 50 patinhos de borracha, desses usados para distrair as crianças nas banheiras.

A explicação dela foi que, como aqueles bichinhos tinham sido feitos para flutuar na água, nada mais apropriado para o caso de o navio afundar. Veja o texto completo de Histórias do Mar