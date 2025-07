Tartaruga que passou 40 anos em aquário volta pro mar e nada até o Brasil Em março de 1984, ao puxar suas redes, pescadores da cidade de Bahía Blanca, no litoral da Argentina, viram que havia uma tartaruga enroscada nelas, e que o animal ainda estava vivo, embora bastante debilitado. Como era hábito na época, em vez de apenas soltar e devolver o animal ao mar, eles enviaram a tartaruga para um serviço de ajuda, que por sua vez a despachou para um aquário na cidade de Mendoza, na Cordilheira dos Andes, a mais de 1 000 quilômetros de distância do mar. Veja o texto completo de Histórias do Mar