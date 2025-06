Último sobrevivente de naufrágio brasileiro na 2ª Guerra vai fazer 100 anos Ainda faltam dois meses, mas a família, os amigos e até a Marinha do Brasil já se preparam para a grande festa que pretendem fazer para celebrar os 100 anos de vida do baiano, mas há muito radicado em Aracajú, Girgazes Agostinho de Brito, nascido em 29 de agosto de 1925. Por dois motivos. Veja o texto completo de Histórias do Mar