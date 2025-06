71 anos e muita polêmica depois, um velho canhão do século 17 será reinstalado no mais importante monumento histórico do município de Cabo Frio, no litoral norte do Rio de Janeiro: o Forte de São Mateus. E isso virou motivo de comemoração para os historiadores da região e de profunda indignação para um grupo de ex-alunos da principal escola do município vizinho de Nova Friburgo, para onde aquele canhão havia sido levado, mais de sete décadas atrás.