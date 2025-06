Navio com 3000 carros zero km queima há 8 dias no mar e não há como apagar Oito dias após começar a pegar fogo e ser abandonado no mar pelos seus 22 tripulantes - que foram resgatados e nada sofreram no incidente -, o navio transportador de automóveis Morning Midas, que ia da China para o México, segue ardendo à deriva no oceano Pacífico, a cerca de 500 quilômetros da costa do Alasca, já praticamente sem condições de ser salvo de um naufrágio dado como inevitável. E com 3 159 automóveis zero quilômetros dentro dele. O incêndio começou na terça-feira da semana passada, quando os tripulantes do navio, que mede 180 metros de comprimento e é do tipo próprio para transportar automóveis, detectaram fumaça vindo de um dos seus deques internos onde estavam estacionados os 65 veículos elétricos e outros 681 modelos híbridos de diferentes marcas chinesas que ele transportava. Veja o texto completo de Histórias do Mar