Quatro dias depois de o barco de treinamento da Marinha Mexicana Cuauhtémoc ter colidido com a ponte do Brooklin, em Nova York, causando a morte de dois tripulantes e ferimentos em outros 22 alunos marinheiros, as autoridades marítimas mexicanas e americanas ainda não chegaram a uma conclusão sobre o motivo do acidente. Mas trabalham com algumas hipóteses. Uma delas — a mais óbvia — é que tenha havido um problema no sistema de propulsão do barco, que impediu o comandante da embarcação de avançar no sentido desejado.