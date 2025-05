Com doença rara e sem saber navegar, jovem começa volta ao mundo de barco Três anos atrás, o americano Oliver Widger, um pacato vendedor de uma loja de pneus no estado de Oregon, então com 26 anos, foi diagnosticado com uma doença rara: a Síndrome de Klippel-Feil, que provoca a fusão das vértebras cervicais. O diagnóstico médico foi que ele deveria se submeter a uma cirurgia, mas, caso ela não fosse bem-sucedida, o próprio procedimento poderia deixá-lo paraplégico. Veja o texto completo de Histórias do Mar