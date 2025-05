Mesmo estando no fundo do mar desde que naufragou durante uma tempestade, em agosto do ano passado, matando seis pessoas - inclusive o seu proprietário, o magnata britânico Mike Lynch, que também perdeu a filha no acidente -, o superiate Bayesian segue fazendo vítimas. Na última sexta-feira, no início da operação que removerá o gigantesco barco, de 56 metros de comprimento, do fundo do mar da Sicília para perícias, um acidente matou o mergulhador holandês Robcarnelis Uiben, de 39 anos, que trabalhava na operação, tornando-o a sétima vítima - ainda que indireta - do inexplicável naufrágio do superveleiro do magnata, considerado pelo próprio fabricante como "inafundável".