Pouco mais de um mês atrás, após receber informações de que havia dois estranhos barcos de metal abandonados em uma praia da região de Camarones, na província de Chubut, na Patagônia argentina, o pesquisador argentino Abel Basti, fervoroso defensor da tese de que após o final da Segunda Guerra Mundial houve uma fuga em massa de oficiais nazistas para a Argentina - incluindo o próprio Hitler - e autor de 12 livros sobre o assunto, resolveu ir até lá, para averiguar. E o que ele encontrou foi bem mais que o esperado: não eram apenas dois botes - eram cinco, espalhados em três diferentes pontos da região. Mas todos com as mesmas características: casco de metal com quatro metros de comprimento e fundo liso e chato, típico das embarcações feitas para permitir o encalhe nas praias e o desembarque de cargas e pessoas.