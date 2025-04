Vitória da natureza: o curioso naufrágio que está virando ilha na Austrália Os visitantes da pequena Baia Cockle, na turística Ilha Magnetic, na costa leste da Austrália, costumam ficar intrigados com o formato curioso de uma ilhota que existe bem diante da praia. Mas existe um motivo para isso: não se trata de uma ilha e sim dos restos de um velho navio encalhado, que ao longo dos anos foi sendo tomado pela vegetação, até virar uma espécie de canteiro verde no meio do mar. Veja o texto completo de Histórias do Mar