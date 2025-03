Navio chinês resgata brasileiros no mar do Nordeste: 'Muita sorte' Na manhã do último dia 15 de março, cinco brasileiros e um holandês foram resgatados em alto mar, na altura do litoral de Sergipe, pelo navio liberiano (mas pertencente a uma empresa da China e com tripulação chinesa) Amis Unicorn, após terem o seu barco - um pequeno pesqueiro, que seguia de Itajaí para o Rio Grande do Norte - inundado e afundado. O problema começara cinco dias antes, quando fortes ondas danificaram o casco do barco - que seguia para o litoral potiguar justamente para ser reformado -, e obrigaram os seus ocupantes a passar dias e noites tentando retirar a água que entrava, através da área danificada. Veja o texto completo de Histórias do Mar