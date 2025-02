Foram dez anos de uma intensa queda de braço entre a justiça de Ohio, nos Estados Unidos, e o ex-caçador de tesouros afundados Thomas "Tommy" Thompson, preso naquele estado há dez anos, por se negar a pagar indenização aos investidores que financiaram o resgate que ele fez de uma fortuna em ouro do naufrágio do histórico navio americano S.S. Central America, e também por não revelar onde escondeu o que retirou do fundo do mar. Até que, na semana passada, a justiça norte-americana jogou a toalha.