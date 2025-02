Os frequentadores do bairro carioca da Urca já se habituaram a ver uma cena tão frequente quanto curiosa: um homem remando um barquinho todo remendado até a margem de um pedaço de mar conhecido como Quadrado, trazendo com ele sete vira-latas - ou seis, já que um deles sempre prefere ir nadando atrás do barco. O objetivo é que os animais façam as suas necessidades e se exercitem um pouco em terra firme, já que todos aqueles sete cachorros moram com ele em um precário barco, sem motor nem energia elétrica, e com o casco igualmente caindo aos pedaços, permanentemente ancorado a pouca distância da margem do Quadrado.