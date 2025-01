Mais jovem remador a cruzar o Pacífico a remo é eleito Aventureiro do Ano O australiano Tom Robinson tinha apenas 14 anos de idade quando pôs na cabeça que construiria ele mesmo um barco, para atravessar o Oceano Pacífico - a remo! Dez anos depois, nos primeiros dias de janeiro de 2024, ao fim de uma jornada que durou 15 meses, entre trechos navegados e escalas necessárias em algumas ilhas do caminho, ele alcançou o seu objetivo: venceu o maior oceano do planeta movido apenas pela força dos seus dois braços - já que estava sozinho no barco. Veja o texto completo de Histórias do Mar