Embora uma investigação mais profunda ainda esteja em curso, um relatório prévio da Comissão de Inquérito que está analisando as causas do naufrágio do navio de pesquisas Manawanui, da Marinha da Nova Zelândia, no último dia 6 de outubro, na costa de Samoa, já concluiu que o principal motivo que causou a perda total do navio foi uma absurda falha da tripulação, que esqueceu de desligar o piloto automático ao tentar fazer uma curva não prevista no roteiro original. Pior ainda: na ocasião, ao perceber que o navio não respondia aos comandos de mudança de rumo, os tripulantes, sob o comando da capitã britânica Yvonne Gray, deduziram que o problema estava nos controles dos propulsores e passaram a tentar resolvê-lo, em vez de realizar o mais óbvio dos procedimentos: checar se o piloto automático havia sido desligado, o que, na prática, implicaria em apertar apenas um botão.