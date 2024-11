Documentário acha dono de barco que pôs 3 brasileiros inocentes na cadeia Em junho de 2017, três jovens brasileiros responderam a um anúncio na internet que buscava marinheiros voluntários para ajudar a conduzir um veleiro do Brasil para a Europa. Meses depois, foram presos em Cabo Verde, sob a acusação de tráfico internacional de drogas, porque o barco no qual haviam embarcado para aquela viagem continha mais de uma tonelada de cocaína escondida no casco. Veja o texto completo de Histórias do Mar