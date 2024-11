No ano passado, após mais de meio século realizando pesquisas científicas nos oceanos, foi anunciada a aposentadoria do navio mais original do mundo: o Flip, iniciais de "Floating Instrument Platform", embora "flip" ("virar" em inglês) também designasse a principal característica daquele estranho navio — a de afundar quase que totalmente, mas retornar sozinho à superfície. Na ocasião, quase com lágrimas nos olhos, a equipe americana do Departamento de Pesquisa Naval da Marinha dos EUA e do Scripps Institution of Oceanography, que durante décadas operou o navio, se despediu do Flip, que foi levado de sua base, em San Diego, na Califórnia, para um estaleiro no México, onde seria desmanchado e transformado em sucata.