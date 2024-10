Em maio do ano passado, o inglês Andrew Bedwell partiu da costa leste do Canadá com um objetivo pra lá de audacioso: atravessar o Atlântico Norte, até a costa da Inglaterra, a bordo de um barquinho menor do que ele próprio: o Big C, que tinha apenas 1,20 m de comprimento. Sim, você leu direito: 1,20m de comprimento - pouco mais do que uma poltrona.