Até 13 anos atrás, o ex-pedreiro João Pereira de Souza, então com 71 anos, era um desconhecido pescador da isolada vila do Provetá, na parte mais inacessível da Ilha Grande, no litoral do Rio de Janeiro. Mas, certo dia, em maio de 2011, um pinguim enfraquecido e coberto de óleo pelo corpo foi dar na praia da vila.