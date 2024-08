O superiate Bayesian, do bilionário inglês Mike Lynch, que afundou estranhamente após ser colhido por um fenômeno meteorológico anormal no litoral da Sicília, na semana passada - resultando na morte de sete pessoas, incluindo o próprio magnata -, não foi o primeiro barco do gênero a viver uma catástrofe, nem a chamar a atenção do mundo por conta de algo incomum. Veja aqui outros oito casos envolvendo grandes iates, que, por diferentes motivos e em diferentes épocas, também viraram notícia mundo afora.