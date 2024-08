Três meses atrás, encurralados diante de uma grande manifestação de ambientalistas, os responsáveis pelo maior aquário da Coréia do Sul, o Lotte World, que fica no mesmo complexo do sexto edifício mais alto do mundo e pertence a um dos maiores conglomerados sul-coreanos -, prometeram atender ao pedido dos manifestantes e remover do acanhado tanque no qual vive há mais de dez anos a principal estrela daquele empreendimento: uma baleia beluga, chamada Bella. Mas, o tempo passou, as manifestações arrefeceram e nada aconteceu, a despeito da promessa feita naquela ocasião: Bella segue sendo mantida em um infame tanque de vidro e concreto, cujo tamanho mal permite a ela nadar direito.