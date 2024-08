Aos 72 anos, ave mais velha do mundo é flagrada em dança de acasalamento Todos os anos, cerca um milhão e meio de albatrozes, grandes aves marinhas que passam a vida voando sobre os oceanos, pousam no pequeno Atol de Midway, uma ex-base militar americana da Segunda Guerra Mundial, no Pacífico, para depositar seus ovos e procriar a espécie. São milhares de albatrozes - cerca de 70% da população mundial desta ave, a maior do gênero, cuja envergadura das asas costuma chegar aos três metros. Veja o texto completo de Histórias do Mar