O papuásio (como são chamadas as pessoas nascidas em Papua Nova Guiné) Charles Lasisi tinha 40 anos de idade e quatro filhos, quando, em março de 2010, terminou seu jantar e saiu do refeitório de um barco pesqueiro que atuava no Pacífico Sul, na companhia de dois tripulantes filipinos. E nunca mais foi visto vivo. Meses depois, parte do seu corpo, preso à uma corrente, foi encontrado boiando no mar.