Leões-marinhos invadem São Francisco, nos EUA, e isso é uma boa notícia Desde que, no final da década de 1980, os primeiros leões-marinhos começaram a chegar a um certo trapiche de São Francisco, na costa Oeste dos Estados Unidos, atraídos pela fartura de comida e ausência de predadores nas águas da baía que banha a região, que visitar a grande colônia destes animais que se formou no local, o Píer 39, virou uma das principais atrações turísticas da segunda maior cidade da Califórnia. Hoje, não há turista que visite San Francisco que não vá ao Píer 39, um complexo de restaurantes, lojinhas e atrações de entretenimentos, para ver os leões-marinhos que habitam as suas plataformas flutuantes, no passado destinadas aos barcos, mas hoje totalmente ocupadas pelos animais. Veja o texto completo de Histórias do Mar