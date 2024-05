Havia anos que pescadores da cidade de Necochea vinham relatando problemas quando lançavam suas redes em um ponto específico daquela costa da Argentina: elas enganchavam em algo no fundo. Um dia, um dos pescadores comentou isso com pesquisadores do Projeto Eslabón ("Elo", em português) Perdido, que se dedica a comprovar a chegada de oficiais nazistas à Argentina, após o final da Segunda Guerra Mundial, e o mistério pareceu resolvido: o que danificava as redes dos pescadores eram os restos de um naufrágio até então desconhecido, que não aparecia em nenhuma carta náutica.