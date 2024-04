Popeye existiu na vida real? Pesquisadores garantem que sim Em 1929, o cartunista americano Elzie Segar decidiu criar um novo personagem para as histórias em quadrinhos que publicava nos grandes jornais dos Estados Unidos: um marinheiro encrenqueiro, dono de uma força excepcional, mas com coração mole e uma profunda paixão por uma namorada magricela, que ele vivia protegendo, à base de muitos socos e confusões. Seu nome: Marinheiro Popeye. O personagem logo virou um estrondoso sucesso, especialmente entre as crianças, que passaram a copiá-lo, comendo doses cavalares de espinafre, principal combustível do personagem para ganhar força descomunal. Veja o texto completo de Histórias do Mar