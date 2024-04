45 anos depois, filha tenta provar morte do pai no mar: 'Quero ponto final' Nas primeiras horas da manhã de 6 de outubro de 1979, o pescador ocasional capixaba José Carlos Siqueira Ribeiro, que todos conheciam como "Zequinha", de 24 anos, saiu bem cedo da praia de Manguinhos, no litoral norte do Espírito Santo, para pescar com o amigo Rubens Sales Primo, o "Santana", um juiz de futebol nas horas vagas, e o filho dele, de apenas 13 anos de idade. E nenhum deles retornou vivo. Veja o texto completo de Histórias do Mar