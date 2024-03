Acidente ou assassinato? Velejadora sumida há 3 anos segue sendo mistério Na semana passada, o desaparecimento da inglesa Sarm Heslop, uma ex-aeromoça de 41 anos que vivia com seu namorado, o americano Ryan Bane, em um veleiro ancorado na ilha de St. John, no Caribe, completou três anos — sem nenhum sinal de que o misterioso caso possa, enfim, ser elucidado. Na ocasião, a mãe da desaparecida, Brenda Street, de 67 anos, concedeu entrevistas aos jornais britânicos e voltou a pedir a ajuda do governo inglês para que pressione a polícia das Ilhas Virgens, a quem cabe investigar o caso, para que o principal suspeito (o próprio namorado da vítima, última pessoa com quem ela foi vista, na noite de 7 de março de 2021) seja, ao menos, interrogado, o que nunca aconteceu. Veja o texto completo de Histórias do Mar