Calcinhas penduradas e pijama: jovem deu volta ao mundo navegando sozinha Nas primeiras horas da manhã de hoje, véspera do Dia Internacional da Mulher, a velejadora americana Cole Brauer, de 29 anos, se tornou a primeira mulher dos Estados Unidos a dar a volta ao mundo conduzindo sozinha um barco à vela, sem parar em alugar algum — uma odisseia que durou mais de quatro meses, navegando sem parar e sem ninguém para ajudar. Mas isso não foi tão significativo (outras mulheres, de outros países, já fizeram esta mesma travessia) quanto o que a sua viagem representou — especialmente para as mulheres —, pela forma simples, humana e bem longe dos estereótipos de superatletas em busca de recordes ou façanhas históricas, como ela conduziu sua longa jornada em solitário no mar, acompanhada por uma legião de seguidores nas redes sociais. Veja o texto completo de Histórias do Mar