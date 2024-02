Grécia quer transformar vítimas em responsáveis por naufrágio que matou 500 Em 14 de junho do ano passado, um decrépito barco de pesca abarrotado com centenas de imigrantes ilegais (600 ou mais), virou e afundou a cerca de 80 quilômetros da costa da Grécia, gerando um até hoje não sabido número de mortes — possivelmente, mais de 500, muitas delas, crianças. Foi uma das piores tragédias já geradas pelo implacável êxodo de imigrantes ilegais africanos rumo à Europa, que já dura mais de uma década. Veja o texto completo de Histórias do Mar