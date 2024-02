Na madrugada desta segunda-feira (12), a escola de samba Paraíso do Tuiuti leva para a Marquês de Sapucaí o tema "Glória ao Almirante Negro", que expõe a vida e as injustiças cometidas contra um simples marinheiro negro que, no início do século passado, ousou desafiar o governo brasileiro, exigindo o fim dos castigos físicos nos navios da Marinha de Guerra do Brasil. Mas, quem foi o tal "Almirante Negro", merecedor de tal homenagem? É o que você vai ler aqui.