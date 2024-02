Como restos de misterioso navio surgido na praia mudou a vida de uma cidade Vinte dias atrás, Gordon Blackmore, um jovem canadense de 20 anos de idade, estava caçando aves marinhas na deserta praia da comunidade de Cape Ray, na província de Newfoundland, na costa sudoeste do Canadá, quando viu uma sombra escura no mar, bem perto da areia. Como sempre frequentou aquela praia e nunca havia visto tal coisa, ele correu para casa e avisou a mãe, Wanda Blackmore, que foi ver pessoalmente o "achado" — um grande casco de madeira carcomido pelo tempo, mas ainda em bom estado, de algum barco do passado. Veja o texto completo de Histórias do Mar