Começou no último domingo, no porto de Brest, na França, aquela que promete ser a mais veloz e desafiadora competição de volta ao mundo com barcos movidos à vela de todos os tempos: a Ultimate Challenge, algo como "Desafio Final". A competição é disputada em solitário (ou seja, apenas um velejador em cada barco), por apenas seis competidores, todos franceses, e com enormes veleiros de três cascos, os maxi-trimarãs, máquinas que passam mais tempo voando do que tocando a água, que estão entre as mais velozes formas que o homem já inventou para navegar.