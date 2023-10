Nas primeiras horas da manhã do último sábado, quando navegava sob fortes ventos, que passavam dos 80 km/h, e com ondas acima dos cinco metros de altura, entre as ilhas Fiji e a Nova Zelândia, o veleiro da mais famosa família navegadora do Brasil, os Schurmann, que estão dando mais uma volta ao mundo — desta vez para divulgar os efeitos daninhos dos plásticos nos oceanos -, começou a apresentar entrada de água na parte de baixo do casco, o que levou o seu atual comandante, Wilhelm Schurmann, a acionar todas as bombas que o barco possui, a fim de tentar expulsar o volume de água que entrava. Deu certo e a inundação parcial do casco foi controlada.