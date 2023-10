Americano que passou 100 dias debaixo d'água diz que voltou mais jovem Em 1º de março deste ano, o americano Joseph Dituri, um especialista no tratamento de doenças descompressivas, entrou em uma lagoa de água salgada junto ao mar da cidade de Key Largo, na Flórida, mergulhou e só retornou à superfície em 9 de junho, exatos 100 dias depois - o que lhe valeu o recorde mundial de permanência debaixo d´água. Durante todo aquele tempo, Dituri, que se autointitula Dr. Deep Sea ("Doutor Mar Profundo"), ficou hospedado, sozinho, dentro de uma cápsula submarina do único hotel subaquático do mundo, o Jules Undersea Lodge, a seis metros de profundidade. Veja o texto completo de Histórias do Mar