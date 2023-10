'Acho que bati num contêiner', diz dono de veleiro que afundou no Atlântico Nas primeiras horas da manhã da quinta-feira da semana passada, quando navegava, sozinho, com seu veleiro Jambo, a cerca de 1.700 quilômetros da costa brasileira, após ter partido da ilha de Fernando de Noronha rumo à África do Sul, o velejador alemão Martin Daldrup, de 59 anos, sentiu um estrondo no casco de seu barco. Navegador experiente, ele imediatamente saiu da cabine para verificar o que tinha acontecido, mas não viu nada na superfície do mar que pudesse explicar aquele impacto. Logo, porém, percebeu que o leme do barco, equipamento responsável por dar direção aos veleiros, não estava mais respondendo aos comandos. Veja o texto completo de Histórias do Mar