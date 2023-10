Solidão, escuridão, icebergs, ursos: os desafios de Tamara Klink no Ártico Menos de dois após se tornar a mais jovem brasileira a atravessar o Oceano Atlântico navegando sozinha com um barco à vela, Tamara Klink, de 26 anos, filha do mais famoso navegador do Brasil, Amyr Klink, voltou para o mar, para mais um feito memorável. Em julho último, após postar um vídeo na internet informando para onde seguiria, ela partiu da França, igualmente sozinha no barco, para outra longa jornada no mar. Veja o texto completo de Histórias do Mar