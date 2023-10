O veleiro do velejador alemão Martin Daldrup, que navegava sozinho do Brasil para a África do Sul, naufragou no início da manhã desta quinta-feira, no Oceano Atlântico, a cerca de 250 quilômetros da Ilha de Fernando de Noronha, de onde ele havia partido uma semana atrás. Mas o velejador está bem e, neste momento, encontra-se a bordo da balsa salva-vidas do barco naufragado, aguardando ser resgatado por um navio comercial, que foi acionado e já está a caminho do local.