Há 30 anos, o famoso golfinho Flipper foi solto no mar. Mas viveu pouco No final dos anos de 1960, o município de São Vicente, no litoral de São Paulo, ganhou uma atração turística que logo se tornaria a principal da cidade: o Oceanarium, uma espécie de circo marinho, no qual aconteciam apresentações de animais marinhos amestrados. Um dos animais logo virou a principal estrela dos espetáculos: Flipper, um golfinho que chegara ali ainda filhote, após ter sido capturado e arrancado do grupo ao qual pertencia, em Laguna, no litoral de Santa Catarina.