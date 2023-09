Seara foi a marca mais mencionada do The Town

Depois de duas edições de sucesso no Rock in Rio, marca expandiu suas ativações e movimentou não só o público do festival em São Paulo, mas também quem estava curtindo de casa

O The Town se consagrou não só como a maior experiência musical da capital paulista até hoje, mas também como um local de integração entre público e marcas, gerando conversas e conexões surpreendentes. E a Seara, reconhecida pela inovação, sabor, qualidade e liderança em diversas categorias do mercado de alimentos, conquistou um grande destaque: Com dois espaços no evento, um destinado a Seara, com a ativação da linha Frangos Crocantes, com produtos feitos 100% peito de frango e cortes íntegros, e um segundo espaço destinada à Seara Gourmet e a linha de bacon mais completa do mercado, 100% carne suína, a Seara foi a marca presente no The Town mais mencionada nas redes sociais diariamente e na soma de todos os cinco dias do festival.

A marca liderou o ranking de volumetria com 43.563 menções, superando outras patrocinadoras e parceiros do evento, de acordo com a plataforma multicanal STILINGUE by Blip, além de ser reconhecida pelo próprio "X" (antigo Twitter), que apontou a presença da Seara, em primeiro lugar entre os patrocinadores, com mais de 65% de menções nos posts com marca sobre o festival.

Mas como a Seara atingiu resultado tão expressivo tendo ao seu lado outras grandes marcas? A gente responde para você!

1. Influência e conteúdo como parte da estratégia

"Temos uma relação crescente e consistente com festivais de música que se iniciou no Rock in Rio, em 2019, e desde então, viemos estruturando uma estratégia de visibilidade que nos gerou esse grande impacto. Convidamos celebridades, artistas e influenciadores de diferentes redes sociais para que conheçam nossos espaços e ativações e provoquem a curiosidade do público em também nos visitar, seja no nosso espaço físico ou na nossa cobertura digital. Realizamos ativações variadas nas redes, produzimos conteúdos constantes durante os cinco dias do festival e alimentamos a imprensa em tempo real com fotos e informações da nossa presença de marca no evento", explica Tannia Fukuda Bruno, Diretora de Marketing da Seara.

No total, durante os cinco dias de The Town, mais de 250 celebridades, como Sabrina Sato, Filipe Titto, Thayla Ayala, Caio Castro, Lázaro Ramos, Pedro Scooby, Cintia Diker, Nicolas Prates, Klara Castanho, Déborah Secco, Hugo Moura, Rafa Uccman, Lucas Guedes, Carla Diaz, Marina Sena, Sarah Andrade, Amanda Meirelles, os chefs Michele Crispim e Izabela Dolabela, entre outros, passaram pelas ativações e interagiram com os apresentadores e hosts das marcas: Lucas Lima e Magá.

Lucas Guedez, Rafael Uccman e Alvaro Imagem: Seara

2. O festival também acontece do lado de fora da Cidade da Música

"Tivemos essa percepção que o entretenimento não acontecia somente para quem estava dentro da Cidade da Música, mas também para todos aqueles que acompanhavam de casa. Sermos a marca mais mencionada em todos os dias do The Town, é resultado de um trabalho em equipe robusto, muito bem estruturado, multidisciplinar e baseado nos conhecimento e experiências que viemos acumulando de festivais passados e grandes momentos de interação com o público, como o BBB. Através de todas essas ocasiões, nós aprendemos a nos conectar e a ouvir cada vez mais o nosso público e o consumidor, e estar presente em diversos momentos da vida de cada um deles", aponta Tannia.

Uma das ativações foi a chamada "Enigma Crocante", onde quem acertava qual o corte de frango crocante estava em uma imagem liberava cupons de desconto para compras do produto. Além de outras ações, com as ativações com os fandom dos influenciadores. Por exemplo, com Amanda Meirelles, a marca apresentou pistas levantou suspeitas da presença dela no Point Crocante da Seara no evento, revelando somente depois que ela realmente estaria lá.

Imagem: Seara

Essa estratégia possibilitou a marca liderar as conversas no digital, diariamente e na soma de todos os dias de shows, expandindo sua participação e conexão com as pessoas. Somente no X, com 65,58% das menções no ranking de share of voice, a Seara superou o segundo e terceiro colocados que tiveram 10.06% e 5.02% das menções, respectivamente. A marca também liderou o ranking de posts de marca com mais likes e mais vídeo views dentre todas as patrocinadoras na rede social.

3. Ativações engajadoras por si só

Como parte de uma estratégia integral, a marca trouxe para os espaços Seara e Seara Gourmet uma participação robusta em gerar conexão. "A música assim como a comida são experiências agregadoras. O festival tem a proposta de ser um movimento que sempre promove o encontro de diversas tribos. E a Seara também é assim, gregária e versátil, entregamos isso em nosso amplo portfólio e levamos isso para ativações que desenvolvemos no The Town 2023, com experiências únicas para todos", diz Tannia.

O público interagiu com ativações da marca e publicou de forma orgânica. No espaço Seara, no "Morda e Surpreenda-se", o participante tinha a possibilidade de assumir sua veia rockstar e se surpreender com um ambiente cenográfico e muito digital. A mecânica da ativação foi simples, a cada mordida nos Frangos Crocantes da Seara, o ambiente se transformava e revelava surpresas, gerando vídeos e conteúdos artísticos, que os participantes compartilharam organicamente nas redes sociais.

Imagem: Seara

Já em Seara Gourmet, o espaço Bacon Hits Remix trouxe uma explosão de sabores e também de sons e ritmos, unindo o melhor da gastronomia e música. Todos que passaram pela ativação criaram uma trilha sonora gastronômica única combinando o sabor inigualável do Bacon Seara Gourmet com toppings diversos, resultando em um vídeo caleidoscópio. Outro conteúdo orgânico extremamente compartilhado.

4. Conexão com São Paulo e paixão pelos produtos

Além das ativações e visitas de celebridades e influenciadores, oferecer produtos saborosos para degustação nos espaços Seara e Seara Gourmet fortaleceu ainda mais a relação da marca com o público. Se no espaço Seara, a nova linha de Frangos Crocantes foi um sucesso. No espaço Seara Gourmet, o Bacon Hits, fatias de bacon 100% suínas cobertas com combinações inusitadas de sabores levou para o festival um pouco da gastronomia típica de São Paulo. No menu, foram apresentados os novos toppings "Bacon Hits SP Edition", inspirado no "Virado à Paulista", e o "Bacon Hits Street Market", inspirado na dupla "Pastel e caldo de cana".

Imagem: Seara

"Fomos pioneiros ao trazer uma nova abordagem para o bacon na Cidade do Rock. Levamos para a última edição do Rock in Rio o movimento Bacon Hits Seara Gourmet que reforçou as várias combinações de sabores e sensações que o bacon pode proporcionar, e fomos muito além do produto, entregando uma experiência completa para o público. A nossa proposta no The Town 2023 foi encantar ainda mais quem estava vivendo a experiência do festival", completa a diretora de marketing.

5. Hosts engajadores e queridos do público

Sucesso nas redes sociais com seus "seguimores" e querido no ambiente artístico, Lucas Lima foi o escolhido para ser o host oficial de Seara Gourmet. Durante o festival, o cantor, ator e marido de Sandy ficou responsável por entrevistar as outras personalidades que passaram pelo espaço, criando conteúdo exclusivos, interessantes e com muito apelo para o público que estava em casa, e que não perdeu nada da movimentação do espaço da marca no festival.

Lucas Lima Imagem: Seara

Em Seara, a responsável por transmitir tudo que acontecia na ativação e tirar informações valiosas dos artistas e influenciadores era a empreendedora, mulher preta com muito orgulho: Maga Moura. Com seu carisma e jeito irreverente levava sorriso a todos que passaram pelo stand e cativou a atenção do público pelas redes.

"Com todas essas ativações, dentro de uma estratégia e planejamentos integrados, e uma execução feita por um time robusto conseguimos atingir nosso objetivo que era ser a marca mais conectada ao público do festival. Levamos nossos lançamentos e produtos através do entretenimento, e este é o sonho de todo marketeiro: promover o produto e levar entretenimento para o consumidor e público em geral", conclui Tannia Bruno.

Este conteúdo é de autoria de Seara e não faz parte do conteúdo jornalístico do UOL.