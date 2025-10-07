Fui até a França conhecer o homem que ensinou o mundo a beber diferente

A conversa com Houillon foi pontuada pelo tema das mudanças climáticas. Quando pergunto sobre a evolução da vinícola na última década, a resposta diz menos sobre o seu trabalho que sobre o ambiente:

Temos vinhos mais carregados, maior teor alcoólico nos brancos, que ficaram mais ricos. Ainda mantemos bela acidez, com fermentações mais longas"

Esse é um problema que assombra todo o Jura, que vem tendo muitas safras em que quase não se colhem uvas sãs. Geadas, granizo, ondas de calor, secas e tempestades. Nos últimos dez anos, houve muitas colheitas catastróficas, especialmente a de 2021. A boa, mas provisória, notícia é que 2025 está indo bem.

O Jura também passou a conviver com o espectro da chegada da mosquinha Drosophila suzukii, desconhecida até recentemente. "Em 2014, tivemos pela primeira vez aquela famosa drosófila que pica a uva e suga por dentro. Em três ou quatro dias foi catastrófico — perdemos 80% da colheita", conta. O manejo é particularmente difícil para Houillon-Overnoy, que tem por filosofia esperar pacientemente a maturação perfeita no vinhedo.

Temos dois hectares de variedades tardias na propriedade. O problema é que, quando todas as vinhas ao redor já foram colhidas, resta apenas a que sobra, e os insetos vão para lá"

Os produtores têm tido dificuldade até de transformar o suco em vinho de forma estável. "Temos fermentações muito mais complicadas que antes, como se tivéssemos menos poder fermentativo". Houillon credita isso ao desequilíbrio ecológico: "Perdemos 70% dos insetos no mundo, e muitos são vetores de leveduras".