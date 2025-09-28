Conheça Jean-François Ganevat, gênio do vinho que virou culto mundial

Admito que fui encontrar Ganevat com uma curiosidade: será que todos esses acontecimentos indicavam que ele estava se afastando, talvez preparando uma aposentadoria?

Não é o que parece. Permanentemente ligado na tomada, Jean-François continua tomando decisões sobre todos os aspectos do domaine que leva seu nome. E dando duro na propriedade. "Nós trabalhamos desde crianças, aos 8, 10 anos, eu estava com meu pai e meu avô nas vinhas, sempre fizemos apenas isso. Então, hoje, ficar sem fazer nada, eu fico louco", conta. "O futuro do Domaine Ganevat, isso não muda. Eu ainda estou aqui, os vinhos não mudaram, sempre fazemos os vinhos como gostamos".

Ganevat também achou tempo para escrever: no dia em que o encontrei, chegou ao domaine o primeiro exemplar do livro "Dans la Jungle des Vins Naturels", dele, do produtor Jean Foillard (Beaujolais) e do jornalista Éric Conan.

Mas quem é esse cara?

O produtor Jean-François Ganevat em entrevista ao UOL Imagem: Rodrigo Barradas/UOL

É dificil exagerar a importância de Jean-François Ganevat para a evolução do Jura no século 21. Inquieto, foi um dos pioneiros da biodinâmica (e dos vinhos naturais) na região, e, embora tenha todas as características de um agricultor pragmático, é também um obcecado pela precisão na vinificação, nunca tomando atalhos. Até música para as vinhas ele toca: alto-falantes instalados em alguns vinhedos soam em alguns momentos, numa tentativa de combater doenças causadas por fungos. Seus vinhos passaram de menos de 10 euros vendidos na porta vincícola para as somas descritas na seção acima, somente por alocação (e bem difícil).