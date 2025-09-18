Por que esta pequena região da França virou sensação no mundo dos vinhos

Esta é a primeira de uma série de newsletters dedicadas ao Jura, onde passei uns dias em agosto e tive a oportunidade de conversar com produtores importantes.

O Jura é uma região francesa de produção muito limitada, o que só se acentuou nos últimos anos com as ameaças colocadas pela crise climática. Para se ter uma base de comparação, a produção de toda a região, na década de 2020, deve estar próxima de um terço do vinho que se faz somente em Chablis, uma das denominações da vizinha Borgonha (que já não é conhecida por grandes volumes). Mesmo os produtores mais relevantes têm áreas de cultivo pequenas em comparação com vinícolas de outros lugares da França e do mundo.

Ao mesmo tempo, os vinhos da região foram descobertos ao redor do mundo neste século, figurando nas cartas dos melhores restaurantes e bares dedicados à bebida dos EUA, Europa e Ásia (e até do Brasil).