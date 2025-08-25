O que faz do Don Melchor um dos grandes vinhos do Chile (e custar R$ 1.000)

Não é todo dia que um sujeito como eu, com os proventos de jornalista (não tô reclamando, chefia!), tem a oportunidade de provar vinhos de elite, esses cuja fama faz os preços escalarem no mercado internacional. Normalmente, busco tomar aqueles que acho que vão propiciar uma experiência legal, aguçar uma curiosidade, exemplificar uma região ou filosofia, sem gastar os tubos. Aí tento dividir com vocês.

Mas tive a oportunidade, há umas semanas, de fazer uma degustação muito legal explorando os terroirs do Don Melchor, o píncaro da produção da Concha y Toro (tecnicamente, hoje é uma empresa separada, mas os laços ainda são claros). Preço no Brasil: circundando os R$ 1.000, às vezes um tiquinho menos, frequentemente muito mais.