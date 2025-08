Vinho com gosto de carvalho já foi mais apreciado: 'Fim do sabor de gaveta'

Mas, às vezes, gosto muito. Com o perdão do clichê, meus vinhos favoritos são da Borgonha. Que passaram indiferentes pela moda do excesso de carvalho e hoje, arrisco dizer, vão manter a mesma nonchalance e só ver de longe a moda da ojeriza à madeira passar. Melhor que isso, só se eles baixarem os preços.

SAIDEIRA

Imagem: Divulgação

Esse tava bom

O Domaine Bel Air tinto 2021 é produzido organicamente na denominação Bouches du Rhône (nos arredores de Aix-en-Provence). Tem 90% de syrah e 10% de grenache. 40% dele passa um ano por madeira, o que é bastante perceptível, mas não briga com o vinho. Pelo contrário, o acompanha na sutileza com que entrega notas de frutas pretas e vermelhas, um leve verdinho, tudo com muita maciez. Custa R$ 165 na importadora.

Imagem: Divulgação

Esse foi bem no churrasco

O Expreso Bodeguero Gran Reserva malbec 2022 é praticamente um malbec de manual. Gostoso de beber, consegue acompanhar um churrasco do começo ao fim. Ameixa preta, cassis, boa acidez. Passa 14 meses em barricas de carvalho americano e europeu, o que deixa notas evidentes de baunilha e cacau, taninos um pouco rústicos e leve amargor. Videiras em San Carlos (Mendoza). Custa R$ 153 no site do importador.