Ele começou a produção de vinho na garagem de casa (e no fim deu certo)

Anos depois, com produção mais profissional e papelada em dia, a Arte da Vinha voltou. Ele conta:

O novo gera medo, e o medo vai gerar o conflito. Eles usaram as armas que tinham. Mas ainda bem que usaram com a pessoa certa, porque eu consegui aguentar, sobrevivi e me fortalecer com tudo isso

A dificuldade de produzir organicamente no RS

O programa também debate a dificuldade de se conseguirem uvas orgânicas certificadas no RS, o que prejudica a plena realização da cena do vinho natural no Brasil. "A gente tenta comprar, busca, mas não encontra no mercado", diz.

A dificuldade se explica, em parte, pela alta umidade no estado, especialmente na Serra Gaúcha. O clima é muito propício para a proliferação de fungos, o que ameaça a produção local.

No programa, Zenker reflete de maneira realista sobre o uso de agrotóxicos. É um tema complexo, cuja discussão merece ser vista em detalhe no programa.