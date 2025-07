Descubra regiões vinícolas perto de Lisboa que valem cada gole (e a viagem)

E quais são as joias?

A famosa praia de Azenhas do Mar fica em Colares Imagem: SeanPavonePhoto/Getty Images/iStockphoto

Justamente as mais fáceis de visitar:

Bucelas

Situa-se ao norte da capital. Ali, reina a ótima uva branca arinto, que precisa responder por pelo menos 75% da composição dos vinhos da DOC. Produz vinhos minerais, com toques cítricos e de maçã verde, perfeitos para frutos do mar. Também há produção de tintos gostosos fora da denominação.

Algumas atrações turísticas: as vinícolas Quinta da Murta, Quinta das Murgas, Caves Velhas, Quinta do Boição, Chão do Prado (onde funciona um restaurante), Quinta das Carrafouchas (que não é tecnicamente Bucelas, mas fica no caminho), Quinta do Avelar e o Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas.