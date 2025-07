Com frio de lascar, é hora dos vinhos encorpados: veja quais os melhores

Aquele fondue que faz sucesso entre namorados nesses dias frios pede um branquinho ácido e seco, que ajude a cortar a gordura queijosa que envolve as vítimas espetadas no garfo. Com um pouco mais de contestação dos amigos, uso o mesmo raciocínio para feijoada, que acho uma delícia com espumantes bem ácidos. Não estou sozinho nessa escolha.

Já o cassoulet, que adoro, acho que vai bem com um tinto meio rústico, como os clássicos do sudoeste da França, alguns uruguaios ou mesmo os gaúchos que não acham que refinamento e alvenaria são sinônimos (um cabernet da Vallontano, por exemplo, iria bem). E, falando nisso, tento, por razões afetivas, sempre emparelhar um vinho gaúcho com minha comida favorita de inverno: a sopa de cappelletti (ou, melhor ainda, de agnolini).

SAIDEIRA

Esse tava bom

O Piedra Roja cabernet sauvignon 2021 é produzido pela vinícola orgânica Odjfell para a importadora Santo Vino. Do terroir clássico do Vale do Maipo chileno, o vinho tem notas de groselha preta, amora, café e um pouco de menta. Tem bom corpo e taninos bem integrados. Começou meio fechado no copo, mas foi expandindo os aromas com alguns minutos de contato com o ar. Custa R$ 212 no site da importadora.

O barato da semana

O Juan Carrau Tannat costuma ser uma boa introdução à tannat, que os uruguaios poliram para afastar sua tradicional rusticidade. Mas, como o próprio nome da cepa indica, mantém os taninos presentes. Produzido na região de Canelones, colada em Montevidéu, tem aromas de ameixa seca e vai bem com um churrasco despretensioso. Está R$ 71,90 na Amazon (comprando pelo link, o UOL ganha um percentual). Comprar